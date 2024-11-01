Marco Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN y afirma: “¿Cuál es el propósito de la alianza?” después de que España bloquease el acceso a bases militares [ENG]  

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó este jueves serias dudas sobre la utilidad estratégica de la OTAN para Estados Unidos, citando la negativa de España a permitir a Washington el uso de sus bases durante las recientes operaciones militares contra Irán. “Cuando tienes aliados de la OTAN negándote el uso de esas bases — cuando la principal razón por la que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos ahora nos está siendo negada por España — entonces, ¿cuál es el propósito de la alianza?”, declaró Rubio a bordo del Air Force One.