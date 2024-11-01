Marco Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN y afirma: “¿Cuál es el propósito de la alianza?” después de que España bloquease el acceso a bases militares [ENG]  

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó este jueves serias dudas sobre la utilidad estratégica de la OTAN para Estados Unidos, citando la negativa de España a permitir a Washington el uso de sus bases durante las recientes operaciones militares contra Irán. “Cuando tienes aliados de la OTAN negándote el uso de esas bases — cuando la principal razón por la que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos ahora nos está siendo negada por España — entonces, ¿cuál es el propósito de la alianza?”, declaró Rubio a bordo del Air Force One.
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El derecho de España a rechazar usos no acordados está recogido en ese tratado (Artículo 2). El estatuto de fuerzas de la OTAN regula el estatus legal de las fuerzas militares, no los derechos de acceso a las bases.
“2. A tal fin, España concede a los Estados
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Todo lo que no afecte al atlántico Norte no es incumbencia de la Otan.
Además es una organización de defensa mutua.
USA no ha sido atacada por Irán antes del comienzo del conflicto, por lo que no hay compromiso de defensa mutua.