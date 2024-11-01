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Marco Rubio cuestiona la utilidad de la OTAN y afirma: “¿Cuál es el propósito de la alianza?” después de que España bloquease el acceso a bases militares [ENG]  

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó este jueves serias dudas sobre la utilidad estratégica de la OTAN para Estados Unidos, citando la negativa de España a permitir a Washington el uso de sus bases durante las recientes operaciones militares contra Irán. “Cuando tienes aliados de la OTAN negándote el uso de esas bases — cuando la principal razón por la que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos ahora nos está siendo negada por España — entonces, ¿cuál es el propósito de la alianza?”, declaró Rubio a bordo del Air Force One.

| etiquetas: marco , rubio , españa , bases , otan , alianza
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9 comentarios
2 1 1 K 30 actualidad
alpoza #2 alpoza
El propósito es la defensa mutua en caso de agresión, no atacar un pais que no ha hecho nada y/o apoyar estados genocidas en sus guerras.
12 K 120
#3 Mengüi
#2 Lo que viene siendo hacer de mamporrero para el señorito.
1 K 20
#1 Grahml *
Lo que parece no saber Rubio es que los derechos de uso de bases militares de Estados Unidos en España provienen del Acuerdo bilateral de Cooperación para la Defensa entre España y EE. UU. de 1988, no de la pertenencia a la OTAN.

El derecho de España a rechazar usos no acordados está recogido en ese tratado (Artículo 2). El estatuto de fuerzas de la OTAN regula el estatus legal de las fuerzas militares, no los derechos de acceso a las bases.

“2. A tal fin, España concede a los Estados

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4 K 52
IrMaNDiÑo #5 IrMaNDiÑo
OTAN. Organización Tratado Atlantico Norte.
Todo lo que no afecte al atlántico Norte no es incumbencia de la Otan.
Además es una organización de defensa mutua.
USA no ha sido atacada por Irán antes del comienzo del conflicto, por lo que no hay compromiso de defensa mutua.
2 K 22
Dramaba #7 Dramaba
#5 Lo de la incumbencia o no de lo que pasa fuera de la zona norte del Atlántico lo quitaron hace tiempo.
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#6 chavi
Tiene toda la razón. Ya tardan en sacar du ejército de Europa
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#4 Perico12
Está en campaña por la sucesión. Y eso ahora mismo pasa por bailarle el agua al viejo
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#8 molzi
Yo confirmo la inutilidad de Marco Rubio
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Io76 #9 Io76
El proposito es defender los intereses imperialistas de los anglosionistas.
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menéame