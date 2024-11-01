Marco Rubio y la corrupción ¿en Venezuela?  

Hice este video sobre Marco Rubio porque me sorprende semejante nivel de intromisión en países soberanos como Brasil, Colombia y Venezuela. Sencillamente quería saber un poco sobre el sujeto, lo que encontré fue tan oscuro que me cortó el aliento: desde un vínculo con un estafador que negociaba con los seguros de vida de los enfermos terminales de sida en los 90s y que lavaba dinero del narcotráfico, hasta un cuñado narco y un amigo senador que robó directamente a la empresa PDV, Petróleos de Venezuela, en el primero gobierno Trump.