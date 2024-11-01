edición general
6 meneos
16 clics
Marco Rubio y la corrupción ¿en Venezuela?

Marco Rubio y la corrupción ¿en Venezuela?  

Hice este video sobre Marco Rubio porque me sorprende semejante nivel de intromisión en países soberanos como Brasil, Colombia y Venezuela. Sencillamente quería saber un poco sobre el sujeto, lo que encontré fue tan oscuro que me cortó el aliento: desde un vínculo con un estafador que negociaba con los seguros de vida de los enfermos terminales de sida en los 90s y que lavaba dinero del narcotráfico, hasta un cuñado narco y un amigo senador que robó directamente a la empresa PDV, Petróleos de Venezuela, en el primero gobierno Trump.

| etiquetas: marco rubio , julia buenaventura , corrupción , venezuela
5 1 0 K 88 politica
2 comentarios
5 1 0 K 88 politica
Asimismov #2 Asimismov
¿Algo oscuro en Marco Rubio?
Está con Trump ¿Qué esperaba?
0 K 12
D303 #1 D303 *
De verdad te sorprende la intromisión de EE.UU. en Venezuela? O eres muy joven o te informas muy poco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Argentina, Chile, Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, Irán, Líbano, Siria, Egipto, Libia, Granada. Y seguro que me dejo unos cuantos donde las injerencias de las democracias occidentales en contra de gobiernos legítimos no has llevado a la situación actual del mundo.
0 K 9

menéame