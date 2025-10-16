edición general
Marcha nacional: un fallecido tras enfrentamiento entre manifestantes y la Policía, reportó Defensoría

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades, pero insistió que la Policía fue “atacada”

tul
tiburcio es un mentiroso de mierda
