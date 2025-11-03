“Marcada admiración nazi”: quién es el adolescente que quería hacer un atentado en un colegio de Caballito, Argentina

Los investigadores determinaron que el adolescente de 16 años mostraba una "marcada admiración por el régimen nazi" y detallaron que "glorificaba a distintos atacantes múltiples". Estos dos escalofriantes detalles los pudieron comprobar cuando la Policía Federal allanó la casa del estudiant. En la réplica del subfusil que encontraron había inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.