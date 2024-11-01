Mapa de la Unión Soviética (1941)  

Este mapa propagandístico, dibujado por Robert M. Chapin y publicado en la revista Time en noviembre de 1941, muestra la Unión Soviética. En noviembre de 1941, EEUU aún no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero varios medios llevaban muchos años informando sobre la situación en el resto del mundo. Chapin se centra en la Unión Soviética, centrándose en el importante aparato industrial. En la leyenda se muestra, por orden: industria pesada, industria ligera, minas de hierro, minas de carbón, otras minas y petróleo.