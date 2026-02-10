Mapa textual persa, píxeles del siglo XIV  

Esta semana traemos un caso curioso: un mapa textual. Es decir un sabio, que, usando portulanos anteriores, trazó una cuadrícula y, en lugar de dibujar el mapa, lo que hizo fue ir describiendo los espacios geográficos en cada uno de los cuadrados. Fue un erudito persa del siglo XIV...En lugar de reproducirlo gráficamente, colocó una cuadrícula sobre la imagen, enumeró las celdas cubiertas por el mar y, a continuación, detalló los topónimos según su número de celda, generando coordenadas. Es como si hubiera pasado el dibujo a grandes píxeles.