edición general
3 meneos
18 clics
Mapa textual persa, píxeles del siglo XIV

Mapa textual persa, píxeles del siglo XIV  

Esta semana traemos un caso curioso: un mapa textual. Es decir un sabio, que, usando portulanos anteriores, trazó una cuadrícula y, en lugar de dibujar el mapa, lo que hizo fue ir describiendo los espacios geográficos en cada uno de los cuadrados. Fue un erudito persa del siglo XIV...En lugar de reproducirlo gráficamente, colocó una cuadrícula sobre la imagen, enumeró las celdas cubiertas por el mar y, a continuación, detalló los topónimos según su número de celda, generando coordenadas. Es como si hubiera pasado el dibujo a grandes píxeles.

| etiquetas: mapa textual , persa , píxeles , quṭb al-dīn al-shīrāzī
2 1 0 K 36 Mapas
2 comentarios
2 1 0 K 36 Mapas
ombresaco #1 ombresaco
El sistema de coordenadas cartesianas fue introducido por el filósofo y matemático francés René Descartes en 1637... Sin quitarle mérito a Descartes (que no dudo que lo inventara él), parece que alguien se le adelantó un poco
1 K 31
ElPerroDeLosCinco #2 ElPerroDeLosCinco
¿Alguien tiene mejor vista que yo, u otra versión del mapa? Me gustaría saber qué pone de España.
0 K 11

menéame