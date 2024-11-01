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El mapa físico de Italia

El país destaca por su rica geografía, marcada por las montañas de los Alpes y los Apeninos y sus 7.500 kilómetros de costas

| etiquetas: mapa , costa , montaña
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
El mapa físico de Italia que me interesa a mi:  media
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