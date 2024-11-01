Manuela León nació en 1844 en la comunidad de San Francisco de Macshi. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte en 1872, el Ecuador tuvo más de 12 presidentes. Manuela no sabía de ellos. Ninguno de ellos había visitado las comunidades indias de la Sierra Central, excepto para recorrer sus haciendas y contar los indios que en ellas trabajaban. Solo sabía de García Moreno y contra él se levantaron los indios de Chimborazo. Antes de su ejecución, a Manuela León le cortaron el pelo para que aprendiese que la guerra era cosa de hombres.