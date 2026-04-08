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Manuel Adorni, el portavoz de Milei enmudecido por los escándalos que lo acechan

Manuel Adorni, el portavoz de Milei enmudecido por los escándalos que lo acechan

Desde su llegada al Gobierno, el actual jefe de Gabinete adquirió propiedades y realizó viajes que no serían consistentes con su nivel de ingresos. La justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Se le vió abordando junto a su familia un avión privado con destino a Punta del Este. Se supo que compró un inmueble en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares y que las mismas dos mujeres que se lo vendieron —dos jubiladas de 72 y 64 años— le prestaron 200.000 dólares para completar la transacción.

| etiquetas: adorni , argentina , escándalo
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3 comentarios
10 2 0 K 125 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Solo hay que seguir sus andanzas para que la lien por eso les gusta tan poco la prensa que no esta domesticada.
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josde #2 josde
Vaya gobierno que tiene Argentina, Milei ha creado uno corrupto a su medida,
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ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Para sorpresa de nadie, ni siquiera de @Findeton
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menéame