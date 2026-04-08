Manuel Adorni, el portavoz de Milei enmudecido por los escándalos que lo acechan

Desde su llegada al Gobierno, el actual jefe de Gabinete adquirió propiedades y realizó viajes que no serían consistentes con su nivel de ingresos. La justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Se le vió abordando junto a su familia un avión privado con destino a Punta del Este. Se supo que compró un inmueble en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares y que las mismas dos mujeres que se lo vendieron —dos jubiladas de 72 y 64 años— le prestaron 200.000 dólares para completar la transacción.