Manual de instrucciones para salvar el planeta (y de paso la economía)

En su nuevo informe, la IPBES detalla más de 100 medidas que pueden adoptar las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil para paliar la destrucción de la biodiversidad. Entre las medidas propuestas por el panel de especialistas en biodiversidad está exigir una reforma fiscal profunda para que destruir la naturaleza deje de ser rentable. Esto implica eliminar subsidios a industrias contaminantes y redirigirlos hacia prácticas regenerativas.

| etiquetas: ecología , economía , informe , planeta , ipbes , biodiversidad
paumal #2 paumal
Seguro que les hacen caso, si.
#1 omega7767
"eliminar subsidios a industrias contaminantes"

esto es alucinante. La gente incapaz de comprar casa o pagar alquiler y mientras, las petroleras indirectamente recibiendo paguitas y beneficios fiscales. Por ejemplo "Recientemente, en enero de 2026, se han asignado fondos (como los 180 millones para el proyecto Aguayo II de Repsol) destinados a almacenamiento y energías renovables"
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Exterminar al 98% de la población humana también serviría. Y fijo que esta más arriba entre los planes de los que manejan el cotarro que el dejar de acelerar la espiral de consumir como langostas los recursos limitados del planeta.
A mi, como mucho, me quedaran 30 años si llega de vida...para los jóvenes , un mensaje.

Estáis jodidos.

Da igual si hacéis algo o no hacéis nada, estáis completamente jodidos.
Y no es por los sueldos de mierda, las condiciones de trabajo, las redes sociales....todo eso son pequeños inconvenientes.
