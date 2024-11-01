Manual de instrucciones para salvar el planeta (y de paso la economía)

En su nuevo informe, la IPBES detalla más de 100 medidas que pueden adoptar las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil para paliar la destrucción de la biodiversidad. Entre las medidas propuestas por el panel de especialistas en biodiversidad está exigir una reforma fiscal profunda para que destruir la naturaleza deje de ser rentable. Esto implica eliminar subsidios a industrias contaminantes y redirigirlos hacia prácticas regenerativas.