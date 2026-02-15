La mano política en la cultura

El drástico recorte de la subvención pública de la Comunidad de Madrid al Círculo de Bellas Artes despide un ineludible aroma a un intento de condicionar la programación de esta institución imprescindible en el paisaje cultural madrileño. El modelo de subvención nominativa que recibía ha sido sustituido por otro en el que se financian los proyectos que la consejería considere de interés. El temor a que se imponga un sesgo de manera implícita en la programación está justificado y ha sido alentado por la confusión a la hora de explicar los criter