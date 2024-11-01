edición general
Manifestaciones en Filipinas por escándalo de corrupción

En Filipinas, los manifestantes adoptaron el cocodrilo como símbolo para denunciar la corrupción política, acusando a legisladores y contratistas de malversar fondos públicos destinados a proyectos de control de inundaciones. Estas acusaciones cobraron fuerza tras las mortíferas inundaciones en las regiones del norte, que causaron daños generalizados y penurias a los residentes.

alcama #1 alcama
Aqui en España, la corrupcion del PSOE ha provocado cero movilizacion.
Bueno, creo que el PP hizo una manifestacion (cuando el caso Cerdan, Koldo, audios de Abalos, la fontanera, etc ) y ya saltaron todos los pelotillas de izquierdas a decir que era ultraderecha pidiendo un golpe de Estado.
