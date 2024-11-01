Manifestaciones en Filipinas por escándalo de corrupción

En Filipinas, los manifestantes adoptaron el cocodrilo como símbolo para denunciar la corrupción política, acusando a legisladores y contratistas de malversar fondos públicos destinados a proyectos de control de inundaciones. Estas acusaciones cobraron fuerza tras las mortíferas inundaciones en las regiones del norte, que causaron daños generalizados y penurias a los residentes.
| etiquetas: filipinas , manifestantes , cocodrilo , corrupción , inundaciones
Bueno, creo que el PP hizo una manifestacion (cuando el caso Cerdan, Koldo, audios de Abalos, la fontanera, etc ) y ya saltaron todos los pelotillas de izquierdas a decir que era ultraderecha pidiendo un golpe de Estado.