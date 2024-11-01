Manifestaciones en Filipinas por escándalo de corrupción

En Filipinas, los manifestantes adoptaron el cocodrilo como símbolo para denunciar la corrupción política, acusando a legisladores y contratistas de malversar fondos públicos destinados a proyectos de control de inundaciones. Estas acusaciones cobraron fuerza tras las mortíferas inundaciones en las regiones del norte, que causaron daños generalizados y penurias a los residentes.