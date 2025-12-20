edición general
Una manifestación recorre el centro de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna: "El precio es impagable"

Una manifestación ha recorrido el centro de Valencia para reclamar el derecho a una "vivienda digna" y denunciar la "inacción política" de los gobiernos. Si no se prorroga el Escudo Social el 1 de enero se inicia la cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias, La Generalitat Valenciana ha sostenido que el problema de la vivienda "es un problema de falta de oferta".

Los gobiernos no hacen nada, de hecho se dejó de construir vivienda protegida por TODOS los gobiernos de PSOE o PP en todas las comunidades a la vez por orden de los fondos de inversión. Por la mismas ordenes de los mismos fondos que dijeron que no había que hacer nada el 29 de octubre y masacraron 230 personas en Valencia, por lo mismo que se reduce el gasto en vivienda del gobierno estatal...

Porque se prioriza sacarle el dinero al guiri, expat. Es decir que si ese es su producto nosotros…   » ver todo el comentario
