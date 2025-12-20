Una manifestación recorre el centro de Valencia para reclamar el derecho a una vivienda digna: "El precio es impagable"  

Una manifestación ha recorrido el centro de Valencia para reclamar el derecho a una "vivienda digna" y denunciar la "inacción política" de los gobiernos. Si no se prorroga el Escudo Social el 1 de enero se inicia la cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias, La Generalitat Valenciana ha sostenido que el problema de la vivienda "es un problema de falta de oferta".