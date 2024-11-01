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La manga de Netanyahu [ENG]
La manga de Netanyahu aparece de la nada en el discurso de hoy.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
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#4
frankiegth
*
#3
. Ese movimiento inexplicable de la manga, ampliándose y estirándose de forma antinatural, no parece un efecto óptico de la cámara. Y si esa manga no es real el resto del personaje tampoco tiene porque ser real. Y con la voz ya es conocido que las
IA
son capaces de imitarlas con gran precisión.
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#2
frankiegth
*
Pues en RTVE creo que han emitido este más que probable "deepfake" íntegro y en directo.
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#3
Leclercia_adecarboxylata
*
#2
Yo por el momento creo que nada (o quizás, casi nada) ha sido IA... Pero tenemos ya la tecnología para esto por lo que es una posibilidad aunque de momento creo que remota.
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#5
Ishkar
Alguien ha activado DLSS5
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#6
azathothruna
Asumiendo que este en el otro barrio o incapacitado.
Quien tiene el mando en el estado zionista?
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#8
frankiegth
*
#6
. Tampoco descartes que simplemente esté bien escondido. Parece ser que al mismo tiempo que hacia su discurso corrian avisos tipo ES-Alert preventivos de lanzamientos iraníes sobre su capital.
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#7
calde
Porque el en realidad no sale de su búnker, que está situado bajo uno de los hospitales...
Os acordáis de que llamaba cobardes a los palestinos por lo mismo?
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#10
Sr.No
*
Lo de la manga no lo acabo de ver, pero la mano langosta parece preocupante. Ha preguntado al médico? No puede ser bueno.
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#11
SeñorPresunciones
*
Pues joder, a mi lo que me canta es el audio. Suena metálico, muy comprimido.
Otra, es que sea la reencarnación de Satanás, que también podría ser.
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#9
elsnons
La manga del mal mayor .
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comentarios)
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Quien tiene el mando en el estado zionista?
Os acordáis de que llamaba cobardes a los palestinos por lo mismo?
Otra, es que sea la reencarnación de Satanás, que también podría ser.