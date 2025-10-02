edición general
Mamma Mia!: Ralph König ha vuelto

Desde que aparecieron, allá por los noventa, en las páginas de la recordada “El Víbora”, Konrad y Paul llegaron para quedarse como una de las parejas cómicas del tebeo europeo. Con ellos su autor, Ralf König se dio a conocer por toda Europa, iniciando así una trayectoria marcada por un sello humorístico propio e inconfundible. Uno pegado a lo costumbrista, donde página a página la homosexualidad queda normalizada como lo que es: una opción que elige cada cual.

BastardWolf #2 BastardWolf
Me encantan sus comics, me rio mogollon con ellos
jdmf #4 jdmf
Ralph König es un genio.!!
Torrezzno #1 Torrezzno
Siempre me pareció extremadamente desagradable desde que vi uno donde se daban morreos mientras comian comida.
jdmf #3 jdmf
#1 De gustos no hay nada escrito
millanin #5 millanin
#1 ¿Pusieron a prueba tu sexualidad?
