Mamá de Kenia aclara que la menor murió por cáncer en 2024 y pide no donar dinero a su nombre

Mamá de Kenia aclara que la menor murió por cáncer en 2024 y pide no donar dinero a su nombre  

Kenia Jaqueline se volvió viral por su valentía y sus palabras sinceras tras recibir tratamiento contra el cáncer : “Me quiero ir al cielo, es mucho sufrimiento, mucha enfermedad y muchos piquetes” decía. En medio de una ola muestras de apoyo, Eliza, mamá de Kenia, decidió hablar para poner un alto a las estafas que empezaron a circular utilizando a su hija. El mensaje fue claro y directo. Eliza explicó que no están solicitando donaciones "por favor no caigan en esas estafas. Nosotros no estamos pidiendo apoyo de ningún tipo”, expresó.

Urasandi #1 Urasandi
Panda de carroñeros, hacer a la familia dar explicaciones...
