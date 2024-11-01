El malware VoidLink amenaza los servidores Linux: AWS, Google Cloud y Microsoft Azure

El nuevo framework VoidLink ha despertado la preocupación de todos los expertos en la ciberseguridad, ya que se trata de un malware modular y flexible, el cual esta orientado a los servidores de gran escala en plataformas como: AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, pero también en entornos como Docker y Kubernetes. El objetivo principal del malware es el espionaje prolongado, el robo de datos y la preparación de ataques a la cadena de suministro. VoidLink representa un salto cualitativo en el malware dirigido a Linux. Su modularidad y capac