edición general
4 meneos
65 clics

El malware VoidLink amenaza los servidores Linux: AWS, Google Cloud y Microsoft Azure

El nuevo framework VoidLink ha despertado la preocupación de todos los expertos en la ciberseguridad, ya que se trata de un malware modular y flexible, el cual esta orientado a los servidores de gran escala en plataformas como: AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, pero también en entornos como Docker y Kubernetes. El objetivo principal del malware es el espionaje prolongado, el robo de datos y la preparación de ataques a la cadena de suministro. VoidLink representa un salto cualitativo en el malware dirigido a Linux. Su modularidad y capac

| etiquetas: malware , voidlink , amenaza , servidores , linux , aws , google , cloud , azure
3 1 1 K 45 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 45 actualidad
#1 chavi
El peligro de VoidLink malware radica en su perfeccionamiento continuo. Aunque por ahora no se han detectado infecciones activas,..

Entonces ?
Lo interesante son las vias de infección.

Esto va a ser el dominio de Windows en el Servidor...:troll:
1 K 30
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Esto pasa por haber llegado el año de linux en el escritorio >:-(
0 K 10

menéame