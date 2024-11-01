edición general
Malasia y Japón planean gran proyecto transfronterizo de captura de carbono pese a dudas climáticas

Japón planea enviar dióxido de carbono a Malasia en un proyecto pionero de captura y almacenamiento de CO₂ en el sudeste asiático, una tecnología que algunos consideran más simbólica que eficaz contra el cambio climático. Malasia busca liderar este sector, basado en capturar, transportar y enterrar emisiones. Sin embargo, activistas critican su alto coste y dudosa efectividad, defendiendo en su lugar la transición a energías renovables, especialmente en un país donde el 81% de la electricidad depende de combustibles fósiles.

Supercinexin
Todas estas mierdas de "captura de carbono" son puro humo y greenwashing desde la agricultura hasta industria. Lo único que realmente ayuda es dejar de emitir masivamente y en eso sólo únicamente China está haciendo algo y todos los demás incluidos éstos dos lo único que hacen es contabilidad de carbono y pasárselo de unos a otros.
sorrillo
#1 Todas estas mierdas de "captura de carbono" son puro humo y greenwashing desde la agricultura hasta industria.

Hay muchas tecnologías que empezaron pareciendo inviables y mediante inversiones acabó generalizándose su uso. Si el cambio climático llega a un punto que pasa a ser la principal prioridad a escala planetaria, como lo fue el covid19 en su momento, es muy importante tener todo tipo de tecnologías preparadas para ponerlas en marcha a base de recursos que ahora no se…   » ver todo el comentario
