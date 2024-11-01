Malasia y Japón planean gran proyecto transfronterizo de captura de carbono pese a dudas climáticas

Japón planea enviar dióxido de carbono a Malasia en un proyecto pionero de captura y almacenamiento de CO₂ en el sudeste asiático, una tecnología que algunos consideran más simbólica que eficaz contra el cambio climático. Malasia busca liderar este sector, basado en capturar, transportar y enterrar emisiones. Sin embargo, activistas critican su alto coste y dudosa efectividad, defendiendo en su lugar la transición a energías renovables, especialmente en un país donde el 81% de la electricidad depende de combustibles fósiles.