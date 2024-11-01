edición general
19 meneos
20 clics
Málaga rinde homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista

Málaga rinde homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha participado en este homenaje institucional municipal que se celebra anualmente y al que también ha asistido en representación del Gobierno el subdelegado en Málaga, Javier Salas.

| etiquetas: malaga , memoria historica
15 4 1 K 162 actualidad
10 comentarios
15 4 1 K 162 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
El Panteón de la Memoria Histórica de Málaga, con forma de pirámide e inaugurado en enero de 2014, es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consistorio y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

sí, es el PP de Málaga. algo que en el PP de Sevilla o en el de Granada es imposible que se celebre, y menos aún que se venga celebrando durante más de una década de forma ininterrumpida, gobierne quien gobierne en la…   » ver todo el comentario
2 K 47
Spirito #4 Spirito *
Es absolutamente necesaria esa memoria, ese reconocimiento a las víctimas de unos sinvergüenzas ambiciosos nacional-católicos, fascistas, que propiciaron tantísimo dolor a los españoles.

También a los miles de soldados que reclutaron en sus filas para sus fines espurios, que fueron igualmente víctimas de su fanatismo y ansias de poder.

Ojalá que el Pueblo nunca olvide, que nada igual vuelva a nuestra España, la de todos.

In memoriam.
1 K 29
cocolisto #6 cocolisto
Lo que debería ser normal es una excepción en una España de odios y resentimientos fascistas. Bien por el alcalde sea de donde sea.
0 K 20
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
estamos valorando la actuación de la alcaldía de Málaga en este tema de la memoria histórica. no en otros. pero cada cual es libre de venir a hablar de su libro porque le da la gana
0 K 20
Doisneau #8 Doisneau *
#7 Ah bueno, es que Paco de la Torre ha acumulado muchas perlitas con el paso de los años, como cuando dijo que no tenia importancia tener que trasladarte al extrarradio de tu propia ciudad por turismo:

«No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa»

www.diariosur.es/malaga-capital/entrevista-alcalde-vivienda-irse-malag

Tambien le dijo en un pleno a una mujer que vivia en la calle que : “No será

…   » ver todo el comentario
1 K 20
QRK #10 QRK
#8 Está bien que lo matices. Pero yo sólo me refería a que la derecha debería respetar siempre la memoria histórica.

Un saludo
1 K 20
#2 charly-brown
Me parece bien, se sabía que era lugar donde se habían fusilado a rojos, se destine a lo que debe y se haga homenaje. Bravo.
Es la 2ª fosa europea de civiles más grande de Europa.
Anteriormente el mismo alcalde había destinado ese lugar para que los perros se cagaran y mearan, comúnmente llamado aquí Pipican. Después de hizo una pirámide y ahora está en un parque. Anteriormente ese lugar era el cementerio San Rafael.
0 K 7
QRK #3 QRK *
Más derecha sensata como esta y menos la derecha infecta escupebilis que nos toca aguantar a los españoles cada puto día.

Son tan inútiles que hacen prácticamente un ser divino al Perro.
0 K 7
Doisneau #5 Doisneau
#3 Derecha sensata? ¿Pero tu sabes como van las cosas por Malaga? :shit:
1 K 22
QRK #7 QRK
#5 Estamos hablando de memoria histórica. Y sé poco más que lo que acabo de leer en este envío.
Pero lo que he leído me parece bien.
0 K 7

menéame