Málaga rinde homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha participado en este homenaje institucional municipal que se celebra anualmente y al que también ha asistido en representación del Gobierno el subdelegado en Málaga, Javier Salas.
sí, es el PP de Málaga. algo que en el PP de Sevilla o en el de Granada es imposible que se celebre, y menos aún que se venga celebrando durante más de una década de forma ininterrumpida, gobierne quien gobierne en la… » ver todo el comentario
También a los miles de soldados que reclutaron en sus filas para sus fines espurios, que fueron igualmente víctimas de su fanatismo y ansias de poder.
Ojalá que el Pueblo nunca olvide, que nada igual vuelva a nuestra España, la de todos.
In memoriam.
«No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa»
Tambien le dijo en un pleno a una mujer que vivia en la calle que : “No será
Es la 2ª fosa europea de civiles más grande de Europa.
Anteriormente el mismo alcalde había destinado ese lugar para que los perros se cagaran y mearan, comúnmente llamado aquí Pipican. Después de hizo una pirámide y ahora está en un parque. Anteriormente ese lugar era el cementerio San Rafael.
Son tan inútiles que hacen prácticamente un ser divino al Perro.
Pero lo que he leído me parece bien.