La mala reputación de Telemadrid repercute en el mercado: menos publicidad privada, más de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso continúa blindando la televisión de los madrileños, aunque desde hace tiempo que se ha convertido en la suya propia. Sin embargo, los números no acompañan ni en las cuentas ni en las audiencias de Telemadrid. La "manipulación informativa" que sus trabajadores denuncian ha tenido inevitables consecuencias en la reputación de la cadena Ante esta problemática, Ayuso no ha bajado los brazos y ante un descenso de la publicidad de terceros, ha subido la apuesta con la publicidad institucional