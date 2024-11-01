Mala feminista. Entrevista a Clara Serra  

Por sus decisiones políticas y sus posturas en estas polémicas, Clara Serra ha sido calificada en ocasiones de "mala feminista", un título que ella misma está dispuesta a asumir. En esta entrevista repasamos distintos temas polémicos sobre pornografía, prostitución, victimismo, el problema del sujeto del feminismo (las "mujeres"), el debate sobre las personas trans, la necesidad de dialogar con nuestros adversarios políticos, y, también, sobre el concepto de de "estructura" y sus consecuencias a la hora de entender el patriarcado.