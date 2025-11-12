El mal indiferente como negocio

Puede parecer el guion de una serie de televisión o el argumento de una novela futurista que describen un mundo distópico con una sociedad humana rota. Pero es real. Es otro ejemplo de la cruda maldad de este presente. La Fiscalía de Milán investiga una trama que viajaba de ocio a Sarajevo durante la guerra de los Balcanes para participar en la caza y asesinato de seres humanos. Sarajevo estuvo sitiada durante cuatro años, tiempo en el cual fueron asesinadas más de 12.000 personas, muchas de ellas civiles y una buena parte niñas y niños.