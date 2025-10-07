edición general
La majestuosa entrada del Royal Clipper en el puerto de Maó: La imagen parece extraída del siglo XVIII

Así ha entrado esta mañana el velero Royal Clipper en el puerto de Maó. Justo después del alba. La imagen de sus mástiles y su línea clásica evocaba a la llegada de los buques del siglo XVIII.

Llevaran coca?
Titular: La majestuosa entrada del Royal Clipper en el puerto de Maó: La imagen parece extraída del siglo XVIII
¿Imagen extraída del S.XVIII?
Si, si tuviesen una máquina del tiempo o hicesen como en "El final de la cuenta atrás", porque los clippers son típicos del S.XIX.
El que que se considera primer clipper es de casi 1840
