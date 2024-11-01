edición general
4 meneos
244 clics

Majes en Moto: los chinos se comen el mercado EICMA2025  

Video de la feria de motos en Italia EICMA 2025 donde se presentan modelos nuevos

| etiquetas: majes en moto , china , motos
3 1 1 K 42 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 42 actualidad
ansiet #2 ansiet
Una preciosidad de motos
1 K 30
azathothruna #1 azathothruna
Solo les falta desarrollar las motos voladoras.
0 K 14

menéame