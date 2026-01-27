Maixabel Lasa relata en Palma su encuentro con los asesinos de ETA: «Fue más curativo que una condena de treinta años»

«Ha sido más curativo que una condena de treinta años». Maixabel Lasa, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y ella misma víctima, relató este martes en el Colegio de Abogados su experiencia con la justicia restaurativa y el encuentro con tres de los asesinos de su marido, Juan Mari Jaúregui. Intervino en una mesa redonda junto al abogado, Eduardo Santos Itoiz, facilitador de este tipo de procesos y consejero-secretario del Consejo de Navarra.