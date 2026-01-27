Maixabel Lasa relata en Palma su encuentro con los asesinos de ETA: «Fue más curativo que una condena de treinta años»

«Ha sido más curativo que una condena de treinta años». Maixabel Lasa, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y ella misma víctima, relató este martes en el Colegio de Abogados su experiencia con la justicia restaurativa y el encuentro con tres de los asesinos de su marido, Juan Mari Jaúregui. Intervino en una mesa redonda junto al abogado, Eduardo Santos Itoiz, facilitador de este tipo de procesos y consejero-secretario del Consejo de Navarra.
Asi como van a sacar camisetas.
Y te tienes que reir por no mandarlo a la trituradora de la memoria.
El problema en cierto modo es que los que no quieren tienen que joderse y permitir a los que sí que lo hagan, y eso a algunos dentro del grupo del "no" les sentará como una patada en los cojones, y con toda la razón.
Prefiero vivir en 2026 que en 1981 felizmente con la deposición de las armas.