Maixabel Lasa relata en Palma su encuentro con los asesinos de ETA: «Fue más curativo que una condena de treinta años»

Maixabel Lasa relata en Palma su encuentro con los asesinos de ETA: «Fue más curativo que una condena de treinta años»

«Ha sido más curativo que una condena de treinta años». Maixabel Lasa, exdirectora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco y ella misma víctima, relató este martes en el Colegio de Abogados su experiencia con la justicia restaurativa y el encuentro con tres de los asesinos de su marido, Juan Mari Jaúregui. Intervino en una mesa redonda junto al abogado, Eduardo Santos Itoiz, facilitador de este tipo de procesos y consejero-secretario del Consejo de Navarra.

6 comentarios
Cehona
Quitando argumentos a la derechusma y a los hijos de cristo rey.
Asi como van a sacar camisetas.
3
tul
#1 jusiticia restaurativa como hicieron los del GAL, ah no, que esos tenian fachapass.
0
Cehona
#2 El señor de la Cal llama al gobierno actual mercenarios.
Y te tienes que reir por no mandarlo a la trituradora de la memoria.
2
Andreham
Habrá gente que esté de acuerdo y otra que no. Habrá gente que quiera hablar con los asesinos de su familiar o con los que le jodieron la vida sin llegar a matarlos y otros que no.

El problema en cierto modo es que los que no quieren tienen que joderse y permitir a los que sí que lo hagan, y eso a algunos dentro del grupo del "no" les sentará como una patada en los cojones, y con toda la razón.
1
Cehona
#3 Se llama libertad de conciencia y cada uno elije la suya sin imposiciones.
Prefiero vivir en 2026 que en 1981 felizmente con la deposición de las armas.
1
konde1313
#3 No entiendo por qué tiene que joderse nadie, ni le tiene que sentar a nadie como una patada en los cojones. Esto es una decisión personal de cada cual y ya está.
0

