Maite vs. Administración Pública

Retransmitimos en directo el intento de Maite Azaldegi de realizar una tramitación burocrática, pero se topa con los funcionarios que se pasan la pelota unos a otros.

#3 Cuchifrito
El formulario A-38  media
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
Reiros, os podeis reir todo lo que querais pero aunque sea humor es real como la vida misma y lo sabeis.... :-D
#2 wendigo
#0 Esto debería estar en actualidad o ficción... sin cita previa no se cree nadie que la atiendan :troll:

Saludos
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
#2 ¿Acaso tu has pedido cita previa para comentar en MNM? pues eso.. xD :troll:
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
esto es de lo que se queja la poblacion del funcionariato, aunque sea un sketch, no de los policias, bomberos y etc que son lo que dicen desde el desayuno eterno. :popcorn:
