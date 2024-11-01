·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8858
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
6790
clics
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
6521
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
4882
clics
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
3938
clics
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
más votadas
672
Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas
447
La maniobra de la brigada política del PP contra Podemos: "La persona que nos trae el documento me produce vértigo"
441
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
537
La Audiencia de Madrid anula el intento de Peinado de llevar a Begoña Gómez ante un tribunal popular
542
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
112
clics
Maite vs. Administración Pública
Retransmitimos en directo el intento de Maite Azaldegi de realizar una tramitación burocrática, pero se topa con los funcionarios que se pasan la pelota unos a otros.
|
etiquetas
:
administracion publica
,
humor
,
vaya semanita
,
eitb
1
1
0
K
17
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
17
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Cuchifrito
El formulario A-38
3
K
49
#1
TheIpodHuman
*
Reiros, os podeis reir todo lo que querais pero aunque sea humor es real como la vida misma y lo sabeis....
1
K
21
#2
wendigo
#0
Esto debería estar en actualidad o ficción... sin cita previa no se cree nadie que la atiendan
Saludos
1
K
19
#4
TheIpodHuman
*
#2
¿Acaso tu has pedido cita previa para comentar en MNM? pues eso..
1
K
22
#5
CharlesBrowson
esto es de lo que se queja la poblacion del funcionariato, aunque sea un sketch, no de los policias, bomberos y etc que son lo que dicen desde el desayuno eterno.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Saludos