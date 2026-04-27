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Maíllo propone expropiar hospitales, limitar el alquiler y controlar la cesta de la compra
El candidato de Por Andalucía ha presentado este lunes en Granada el programa de la coalición para el 17M
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#1
kaos_subversivo
Esa seria buena, nacionalizar la sanidad privada poquito a poco
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#2
Macnulti_reencarnado
Otro clavito en el ataúd de la extrema izquierda.
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#3
Andreham
#2
Cuidado con los clavos que la punta nunca sabes por dónde puede salir.
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#5
Macnulti_reencarnado
#3
lo hacéis muy bien. Ahora a por las andaluzas.
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#6
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#2
No hay ninguna expropiación más allá del titular, es contratar esos servicios temporalmente, como ya se hace en la actualidad para reducir las listas de espera quirúrgicas:
"Contratación temporal de hospitales privados mediante el pago de un “justiprecio” por el uso de esas instalaciones, de manera que quedaran integradas provisionalmente en la red pública mientras se construyen nuevos centros."
De esta manera, “todo andaluz tendrá acceso a un hospital público”, ha comentado, mientras se completa el mapa sanitario andaluz.
#3
Pero si se dice expropiar queda más chuli que contratar
0
K
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#4
ver98
Peinado Imputará a su mujer por mil delitos en.... 3 , 2 , 1
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"Contratación temporal de hospitales privados mediante el pago de un “justiprecio” por el uso de esas instalaciones, de manera que quedaran integradas provisionalmente en la red pública mientras se construyen nuevos centros."
De esta manera, “todo andaluz tendrá acceso a un hospital público”, ha comentado, mientras se completa el mapa sanitario andaluz.
#3 Pero si se dice expropiar queda más chuli que contratar