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Un magistrado del TC cuestiona la sentencia que "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto"

Un magistrado del TC cuestiona la sentencia que "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo considera que la sentencia que considera que Metro de Sevilla vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al poner en circulación trenes dobles durante los paros convocados en noviembre de 2018 -para paliar así los efectos de los mismos- "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto". Arnaldo critica que el cambio "radical" de doctrina supone imponer a las empresas "una conducta de colaboración" con los paros

| etiquetas: tribunal constitucional (tc) , enrique arnaldo , dereho de huelga
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9 comentarios
8 1 0 K 114 actualidad
jacm #3 jacm
Demasiado fácil de adivinar:
Su designación para el Tribunal Constitucional en 2021 fue a propuesta del Partido Popular, en el marco de la renovación de órganos constitucionales.
11 K 145
millanin #7 millanin
#3 "Renovación"
1 K 18
Andreham #2 Andreham
Este magistrado es de los que gozaba de los tiempos de extrema placidez donde el sindicalista se pasaba la vida en la cárcel, su familia se moría de hambre por ser familia de "rojo" y los trabajadores hacían las horas que hiciera falta al precio que hiciera falta por el bien de España y el capataz.

Los dueños de larazon también, no lo tengo tan claro de sus currelas.
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Jakeukalane #1 Jakeukalane
Lo de la razón es demencial, ni verificar si escriben bien el titular...
2 K 23
#5 diablos_maiq
#1 el dueño de La Razón produce monstruos
2 K 21
josde #9 josde
#5 Y noticias que son bulos.
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Gry #8 Gry
Si simplemente añadiendo más vagones a los trenes desmontan una huelga igual es que les sobran trabajadores y les faltan vagones. :-P
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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Puff, qué payaso intentando intoxicar con el truco más viejo del mundo... A la altura del "ya no se puede decir nada". Tener a mermados mentales con dinámicas de pensamiento infantil en un puesto clave de los poderes del estado, degrada la calidad de la democracia.
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#6 TOTEMICO
Este magistrado no habría llegado a nada si no fuera un lameculista del PP. Su mediocridad es impresionante pero lo es más su entrega incondicional a sus padrinos peperos.
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menéame