Un magistrado del TC cuestiona la sentencia que "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo considera que la sentencia que considera que Metro de Sevilla vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al poner en circulación trenes dobles durante los paros convocados en noviembre de 2018 -para paliar así los efectos de los mismos- "convierte el derecho de huelga en un derecho absoluto". Arnaldo critica que el cambio "radical" de doctrina supone imponer a las empresas "una conducta de colaboración" con los paros