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Al Maestro le están pitando los oidos [Pódcast sobre Beethoven]
Hoy me doy el gusto de hablar de Beethoven y de hacerlo con uno de mis podcasters favoritos: "Pablo de La hoguera de los necios" [Pódcast]
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Deckardio
Vaya dos titanes se juntan aquí.
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#2
jewel_throne
Beethoven hacía oídos sordos a lo que dijesen de él ya en su momento, así que ahora.....
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