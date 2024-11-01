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Al Maestro le están pitando los oidos [Pódcast sobre Beethoven]

Al Maestro le están pitando los oidos [Pódcast sobre Beethoven]

Hoy me doy el gusto de hablar de Beethoven y de hacerlo con uno de mis podcasters favoritos: "Pablo de La hoguera de los necios" [Pódcast]

| etiquetas: beethoven , música , historia , cultura , pódcast
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2 comentarios
3 0 0 K 71 Podcasteros
Deckardio #1 Deckardio
Vaya dos titanes se juntan aquí.
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jewel_throne #2 jewel_throne
Beethoven hacía oídos sordos a lo que dijesen de él ya en su momento, así que ahora.....
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menéame