Maestre descarta suceder a Díaz en el nuevo espacio y reafirma que su objetivo es "desalojar" al PP en Madrid
Maestre descarta suceder a Díaz en el nuevo espacio y reafirma que su objetivo es "desalojar" al PP en Madrid
izquierda
díaz
más madrid
actualidad
actualidad
#1
DonNadieSoy
Si ya claro... Pues en las anteriores elecciones en Madrid dió la impresión que lo único que os importaba era manteneros en la oposición.
2
K
37
#2
Pivorexico
*
Por mucho que me joda ,viven en una realidad alternativa
Tiraron abajo . la posibilidad de gobernar en ayuntamiento y comunidad en 2019 y van a peor , sin Emilio Delgado resultarían totalmente inexistentes .
3
K
37
#4
pirat
Mucho más madrid, como no tenemos suficiente ración...
0
K
8
#3
platypu
Como los desalojen como en Aragon...
1
K
4
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Tiraron abajo . la posibilidad de gobernar en ayuntamiento y comunidad en 2019 y van a peor , sin Emilio Delgado resultarían totalmente inexistentes .