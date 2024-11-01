edición general
4 meneos
19 clics
Maestre descarta suceder a Díaz en el nuevo espacio y reafirma que su objetivo es "desalojar" al PP en Madrid

Maestre descarta suceder a Díaz en el nuevo espacio y reafirma que su objetivo es "desalojar" al PP en Madrid

Maestre descarta suceder a Díaz en el nuevo espacio y reafirma que su objetivo es "desalojar" al PP en Madrid

| etiquetas: izquierda , díaz , más madrid
4 0 0 K 49 actualidad
4 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
Si ya claro... Pues en las anteriores elecciones en Madrid dió la impresión que lo único que os importaba era manteneros en la oposición.
2 K 37
#2 Pivorexico *
Por mucho que me joda ,viven en una realidad alternativa

Tiraron abajo . la posibilidad de gobernar en ayuntamiento y comunidad en 2019 y van a peor , sin Emilio Delgado resultarían totalmente inexistentes .
3 K 37
#4 pirat
Mucho más madrid, como no tenemos suficiente ración...
0 K 8
platypu #3 platypu
Como los desalojen como en Aragon...
1 K 4

menéame