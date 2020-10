Madrileños al borde de un ataque de nervios

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central parece que aún tienen fuerzas para seguir tirándose los trastos a la cabeza. Los madrileños, en cambio, están agotados. Las idas y vueltas con los confinamientos parciales, los acuerdos anunciados y no aplicados más los recursos judiciales y sus resoluciones tienen a los vecinos con los nervios destrozados. Viven en una montaña rusa de miedos y dudas, de confusión y angustia. No saben qué deben hacer, no saben qué pueden hacer ni qué consecuencias tienen sus actos