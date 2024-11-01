edición general
132 meneos
133 clics
Madrid y Valencia ‘dan la espalda’ a los servicios sociales: tienen el 65% de los ayuntamientos que menos invierten

Madrid y Valencia ‘dan la espalda’ a los servicios sociales: tienen el 65% de los ayuntamientos que menos invierten

Ambas comunidades, gobernadas por el PP, copan los ayuntamientos “pobres” en servicios sociales de toda España. Galapagar, Aranjuez o San Vicente del Raspeig, a la cola en inversión. Estudio revela que Madrid y Valencia invierten poco en servicios sociales. El 65% de sus municipios son de bajo gasto social.

| etiquetas: pp , servicios sociales , pobres , ayuntamientos
56 76 1 K 510 actualidad
14 comentarios
56 76 1 K 510 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Piscardo_Morao
¿Que los gobiernos de derechas recortan el presupuesto para servicios sociales como sanidad, educación o prevención de incendios? Por poner solo unos pocos ejemplos.

ES QUE ESO ES LO QUE QUIERE LA GENTE QUE LOS VOTA, ¿A QUIEN COJONES LE EXTRAÑA?
8 K 105
Dragstat #4 Dragstat
#2 de hecho si por la mayoría de sus votantes fuera, recortarían muchísimo más a los demás.
4 K 72
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#2 súmale las subidas en transporte público
2 K 32
#7 encurtido
#2 Aunque eso sea cierto, hablamos de ayuntamientos. El gasto social de un ayuntamiento es básicamente paquetes de ayudas sociales.

Sacar de la pobreza a la gente debería estar en el top5 de prioridades de la política. Pero hace años vivía en un municipio reconocido por su amplio gasto social y era más un problema que otra cosa, porque atraía gente problemática que prefería ese sitio antes que otro y porque ese dinero dejaba de ir para cosas "normales" del gasto de un ayuntamiento.

Otra cosa es el gasto en sanidad, educación que comentabas, que es de las CCAA y estamos de acuerdo.
1 K 19
Libre_albedrío #8 Libre_albedrío
#7 Tú, de la contabilidad, presupuestos, etc. de un Ayuntamiento, sabes entre poco y nada.
1 K 18
#9 encurtido
#8 Entonces seguro que puedes ilustrarnos sobre en qué consiste el gasto social municipal.
0 K 7
#10 Piscardo_Morao
#7 Y yo llevo viviendo décadas en un país en el que la inflación REAL aumenta mucho más rápido que los sueldos.

Y cuando digo inflación REAL es porque para calcular lo que sube la inflación solo se miden algunos precios, no todos, y no están ponderados.

Por ejemplo, no se mide lo que han aumentado los precios de comprar una vivienda, aunque sí se ha añadido el de pagar un alquiler.
1 K 21
pitercio #1 pitercio
Si "se van a morir igual", a los hechos me remito.
7 K 91
Spirito #3 Spirito
Que sufran bien sufrido lo votado, como los andaluces.

Merry Christmas, my friends. {0x1f618}
3 K 46
neo1999 #12 neo1999
#3 #5 sin olvidar a esos que "no votan porque todos son iguales"
2 K 29
Supercinexin #5 Supercinexin
La gente tiene lo que vota. Feliz año nuevo y enhorabuena a valencianos y mandrileños.
2 K 36
Razorworks #11 Razorworks
No tenéis ni idea de la cantidad de gente que se quedaría tuerta por ver como su vecino se queda ciego.
1 K 17
elmakina #13 elmakina
Pues puede ser que esos ayuntamientos sean ricos, o no tengan problemas sociales, etc. y por eso gastan poco, así que en principio no tiene por qué ser mala cosa.
0 K 9
#14 sugggus
La bandera no da nada a cambio de su sumisión.
Muy y mucho españoles pero no se preocupan de su gente.
A disfrutar lo votado.
0 K 6

menéame