Madrid y Valencia ‘dan la espalda’ a los servicios sociales: tienen el 65% de los ayuntamientos que menos invierten

Ambas comunidades, gobernadas por el PP, copan los ayuntamientos “pobres” en servicios sociales de toda España. Galapagar, Aranjuez o San Vicente del Raspeig, a la cola en inversión. Estudio revela que Madrid y Valencia invierten poco en servicios sociales. El 65% de sus municipios son de bajo gasto social.
ES QUE ESO ES LO QUE QUIERE LA GENTE QUE LOS VOTA, ¿A QUIEN COJONES LE EXTRAÑA?
Sacar de la pobreza a la gente debería estar en el top5 de prioridades de la política. Pero hace años vivía en un municipio reconocido por su amplio gasto social y era más un problema que otra cosa, porque atraía gente problemática que prefería ese sitio antes que otro y porque ese dinero dejaba de ir para cosas "normales" del gasto de un ayuntamiento.
Otra cosa es el gasto en sanidad, educación que comentabas, que es de las CCAA y estamos de acuerdo.
Y cuando digo inflación REAL es porque para calcular lo que sube la inflación solo se miden algunos precios, no todos, y no están ponderados.
Por ejemplo, no se mide lo que han aumentado los precios de comprar una vivienda, aunque sí se ha añadido el de pagar un alquiler.
Muy y mucho españoles pero no se preocupan de su gente.
A disfrutar lo votado.