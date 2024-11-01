Madrid registra el mayor porcentaje de aumento de nacimientos desde 2013, y respecto a las demás autonomías y a la media nacional

Aunque los nacimientos en Madrid siguen muy por debajo de las cifras prepandemia, un crecimiento del 3'3% no se daba desde 2013, y también es un porcentaje superior a todas las demás autonomías y a la media nacional. "Hemos revertido el invierno demográfico que estaba viviendo nuestra región y nuestro país", asegura el titular autonómico de Presidencia, que dice que es gracias a las medidas de fomento de natalidad de Ayuso.