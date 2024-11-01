Madrid registra el mayor porcentaje de aumento de nacimientos desde 2013, y respecto a las demás autonomías y a la media nacional

Aunque los nacimientos en Madrid siguen muy por debajo de las cifras prepandemia, un crecimiento del 3'3% no se daba desde 2013, y también es un porcentaje superior a todas las demás autonomías y a la media nacional. "Hemos revertido el invierno demográfico que estaba viviendo nuestra región y nuestro país", asegura el titular autonómico de Presidencia, que dice que es gracias a las medidas de fomento de natalidad de Ayuso.
| etiquetas: reino de españa , madrid , demografía
Habrá que comparar nacimientos con muertes.
Si los porcentajes se mantienen mas o menos constantes, si la población va creciendo, también crecerán los nacimientos y muertes anuales. Hay mas nacimientos porque la población es mayor, no porque una misma población empiece a tener mas hijos. Así que no tiene mucho sentido comparar nacimientos de un año con nacimientos de otro sin tener en cuenta el incremento de población.
La población puede crecer porque haya mas nacimientos que muertes,… » ver todo el comentario