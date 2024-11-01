edición general
Madrid registra el mayor porcentaje de aumento de nacimientos desde 2013, y respecto a las demás autonomías y a la media nacional

Aunque los nacimientos en Madrid siguen muy por debajo de las cifras prepandemia, un crecimiento del 3'3% no se daba desde 2013, y también es un porcentaje superior a todas las demás autonomías y a la media nacional. "Hemos revertido el invierno demográfico que estaba viviendo nuestra región y nuestro país", asegura el titular autonómico de Presidencia, que dice que es gracias a las medidas de fomento de natalidad de Ayuso.

Los mejores aumentos los de Madrit
¿Pero nacimientos de los que comen jamón, o de los que comen ceviche, enchiladas, burritos...?
A ver:

Habrá que comparar nacimientos con muertes.

Si los porcentajes se mantienen mas o menos constantes, si la población va creciendo, también crecerán los nacimientos y muertes anuales. Hay mas nacimientos porque la población es mayor, no porque una misma población empiece a tener mas hijos. Así que no tiene mucho sentido comparar nacimientos de un año con nacimientos de otro sin tener en cuenta el incremento de población.

La población puede crecer porque haya mas nacimientos que muertes,…   » ver todo el comentario
Tienen que venir extranjeros a tener hijos porque el españolito está muy ocupado mirando Netflix en lugar de ir a cortarle el cuello a su jefe por pagarle una miseria.
Iba a decir que la población "joven" de otras CCAA lleva un par de décadas yendo a Madrid (por ejemplo los mismos andaluces que una generación previa iban a Barcelona), pero me sorprende más el dato "la llegada de población extranjera, que en los últimos años, de acuerdo con las proyecciones poblaciones que maneja el Ejecutivo regional, ha supuesto el 70% de las nuevas residencias en la región, mientras que el 30% son ciudadanos procedentes de otras autonomías.".
