9422
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8490
clics
Cuando el karma mata la comunidad
9055
clics
El pinganillo de Ayuso
4361
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
3568
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
más votadas
529
Palestina denuncia robo de órganos en cuerpos devueltos por Israel
386
Un hotel 'en guerra', ocho inmuebles ocultos y una piscina ilegal: la mochila del “empresario” Pérez Llorca que busca suceder a Mazón
384
LibreOffice arremete contra Microsoft Office y su formato propietario porque los documentos digitales deberían ser accesibles durante «generaciones»
401
La cara B de Pérez Llorca, relevo de Mazón: chalet ilegal, viviendas sin declarar o adjudicaciones al entorno de Zaplana
353
Las gallinas dudan de que su confinamiento acabe implantando el teletrabajo
publicadas
en cola
11
meneos
131
clics
Madrid Nuevo Norte, ‘Pormishuevismo’ pintado de verde
Se vende integración social para los que ya están integrados, ecología al alcance de quienes puedan pagarla y un escándalo inmobiliario del que se hablará en los libros de historia
madridnuevonorte
especulación
gentrificación
actualidad
#1
MiguelDeUnamano
El legado de Carmena.
#2
obmultimedia
#1
La que lió Carmena bajo la influencia de los susurros de Errejon.
#3
EldelaPepi
Buena la última frase.
“la ecología sin conciencia de clase es jardinería”
