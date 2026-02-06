Madrid incumple sus propios plazos al no renovar el comité médico que decide sobre los abortos más allá de la semana 22 de gestación

Ese grupo de especialistas es el encargado de confirmar los diagnósticos en los supuestos más graves previstos por la ley: intervienen en casos de embarazos patológicos, cuando la interrupción tiene carácter terapéutico, ya sea por grave riesgo para la vida de la madre o por malformaciones fetales graves. Ante las preguntas de este periódico sobre cuándo van a renovar el comité, la Comunidad de Madrid ha guardado silencio.