Madrid, foco del esperpento

Llegados a este punto el asunto ha dejado de dar miedo para pasar a dar pánico. La presidenta de una de las regiones del mundo más castigadas por el virus no habla con su directora pública de salud porque esta no le da la razón en sus planteamientos políticos. Bolsonaro style. La responsable de salud que se opone a que la pasarela se anteponga a lo sanitario y se ve obligada a dimitir. Lo hace para no tener que firmar una petición de desescalada irresponsable que, horas después de la dimisión, Ayuso reconoce haber pactado con los empresarios y…