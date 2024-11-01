'Madrid, Ext' es el réquiem definitivo a una ciudad que está perdiendo su identidad, una exquisita sinfonía que sabe a triste despedida

Juan Cavestany ha rodado 'Madrid, Ext' buscando la decadencia madrileña, esos lugares que llevan toda la vida perlando sus calles y a los que no parece quedarles mucho tiempo, engullidos por las cafeterías para modernos, la comida rápida, la arquitectura de usar y tirar y las reformas que quitan la identidad al pueblo llano. A lo largo de su hora y media podemos ver restaurantes de toda la vida, tiendas de muelles, estudios de fotografía de antiguo prestigio, peluquerías y videoclubs (...)
| etiquetas: juan cavestany , madrid , documental
Pero llevamos 25 años con este tipo de "descubrimientos" que dan para un artículo semanal en algún periódico importante y reportajes de estos.