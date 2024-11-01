edición general
'Madrid, Ext' es el réquiem definitivo a una ciudad que está perdiendo su identidad, una exquisita sinfonía que sabe a triste despedida

Juan Cavestany ha rodado 'Madrid, Ext' buscando la decadencia madrileña, esos lugares que llevan toda la vida perlando sus calles y a los que no parece quedarles mucho tiempo, engullidos por las cafeterías para modernos, la comida rápida, la arquitectura de usar y tirar y las reformas que quitan la identidad al pueblo llano. A lo largo de su hora y media podemos ver restaurantes de toda la vida, tiendas de muelles, estudios de fotografía de antiguo prestigio, peluquerías y videoclubs (...)

#1
Son cansinos estos reportajes de un urbanita gafapasta diciendo "antes esto era campo" y "oda y requiém por los bares de viejos y la mercería de la conchi". Hasta en los pueblos de la España profunda ahora mismo te atiende Wilson, tienen carta de hamburguesas raras y te ofrece una selección de té matcha.

Pero llevamos 25 años con este tipo de "descubrimientos" que dan para un artículo semanal en algún periódico importante y reportajes de estos.
#2
#1 Se han perdido esas buenas costumbres de esperar embozado en la calle del codo y atravesar con tu espada ropera al hijode que te había ofendido en la taberna.
#3
Identidad, divino tesoro, te vas para no volver...

xD xD xD
