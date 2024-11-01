Madrid ha descubierto que hay algo incluso más delicado que el 'tasazo' de las basuras: dónde diablos instalar un cantón de basuras. El Consistorio lleva años planeando una de estas instalaciones en Montecarmelo, un área residencial del norte de la ciudad, pero se ha encontrado con la oposición radical (y beligerante) de sus vecinos. El problema no es tanto el complejo en sí cómo qué dimensiones tendrá, qué funciones desempeñará y cómo afectará al día a día del barrio.