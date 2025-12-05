edición general
Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

Fue en 2019, antes de que llegara Ayuso. Habían cambiado algunos accionistas del centro y la Comunidad quería saber las repercusiones en el contrato

3 comentarios
YSiguesLeyendo
El informe lo hizo Santiago Milans del Bosch, sobrino del militar golpista y que de joven fue juzgado y absuelto por ayudar a su hermano a atacar un ‘bar de izquierdas’ LOS MEJORES FASCISTAS, EN MADRID, antes nos mataban a tiros y con uniforme militar y ahora vía contratos de explotación de hospitales públicos. no ha cambiado nada!
Pablosky
De la propia noticia: "En septiembre de 2009, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y la empresa ‘Torrejon Salud’ firmaron el contrato para la concesión de este hospital."

por si alguien tiene alguna duda con el titular y las negritas, puede que la cagada fuera de antes de Ayuso, pero eso no quiere decir que tuviera que ver nada algún grupo político que no fuera el PP. Todo queda en casa, como siempre en estos casos.
manc0ntr0
Imaginad la cantidad de dinero que no se iría en corrupción simplemente con ilegalizar la asociación delictiva que es el PP, además de prohibir a todos sus miembros, a todos, volver a ocupar jamás un puesto que roce siquiera lo público
