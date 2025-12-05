·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11165
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7680
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4413
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3369
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
3764
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
1079
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
795
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
696
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
501
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
695
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
17
clics
Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón
Fue en 2019, antes de que llegara Ayuso.
Habían cambiado algunos accionistas del centro y la Comunidad quería saber las repercusiones en el contrato
|
etiquetas
:
sanidad
,
madrid
11
2
0
K
126
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
126
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
*
El informe lo hizo
Santiago Milans del Bosch
, sobrino del militar golpista y que de joven fue
juzgado y absuelto
por ayudar a su hermano a
atacar un ‘bar de izquierdas’
LOS MEJORES FASCISTAS, EN MADRID, antes nos mataban a tiros y con uniforme militar y ahora vía contratos de explotación de hospitales públicos. no ha cambiado nada!
1
K
27
#2
Pablosky
De la propia noticia:
"En septiembre de 2009, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y la empresa ‘Torrejon Salud’ firmaron el contrato para la concesión de este hospital."
por si alguien tiene alguna duda con el titular y las negritas, puede que la cagada fuera de antes de Ayuso, pero eso no quiere decir que tuviera que ver nada algún grupo político que no fuera el PP. Todo queda en casa, como siempre en estos casos.
0
K
11
#3
manc0ntr0
Imaginad la cantidad de dinero que no se iría en corrupción simplemente con ilegalizar la asociación delictiva que es el PP, además de prohibir a todos sus miembros, a todos, volver a ocupar jamás un puesto que roce siquiera lo público
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
por si alguien tiene alguna duda con el titular y las negritas, puede que la cagada fuera de antes de Ayuso, pero eso no quiere decir que tuviera que ver nada algún grupo político que no fuera el PP. Todo queda en casa, como siempre en estos casos.