Madrid y Barcelona han construido toda una vida social y empresarial con el AVE. Están descubriendo qué pasa cuando falla

La línea Madrid-Barcelona de alta velocidad ha colapsado. Los trenes no llegan a la hora y nadie paga sus indemnizaciones, Adif ha pedido a las compañías que retiren los servicios de última hora, los precios del puente aéreo se han disparado y hay empresas trabajando a medio gas porque no llegan las mercancías. Una columna vertebral social y económica del país se ha fracturado. Una ruleta rusa. Coger un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es, ahora mismo, una ruleta rusa si lo que quieres es llegar puntual a una cita.