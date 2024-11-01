edición general
Madrid y Barcelona han construido toda una vida social y empresarial con el AVE. Están descubriendo qué pasa cuando falla

La línea Madrid-Barcelona de alta velocidad ha colapsado. Los trenes no llegan a la hora y nadie paga sus indemnizaciones, Adif ha pedido a las compañías que retiren los servicios de última hora, los precios del puente aéreo se han disparado y hay empresas trabajando a medio gas porque no llegan las mercancías. Una columna vertebral social y económica del país se ha fracturado. Una ruleta rusa. Coger un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona es, ahora mismo, una ruleta rusa si lo que quieres es llegar puntual a una cita.

#2 vGeeSiz
No, somos los ciudadanos los que estamos descubriendo que pasa cuando enchufas en empresas públicas a amiguitas o se malversan fondos europeos o se tiene a una banda de ladrones incompetentes al mando
2
kumo #5 kumo
Tengo un colega que hace un par de días con el billete ya comprado, decidió irse en coche a trabajar porque se lo olía. Y efectivamente, el tren iba acumulando horas de retraso a la ida y a la vuelta (llegan las notificaciones al móvil). Y evidentemente ya ni se abonan dichos retrasos.

Pero tranquilos que ahora Puente twittea algo sobre Telegram.
1
tul #1 tul
el presente y futuro de la alta velocidad en la peninsula
0
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Patrocinado por Vueling.
0
ehizabai #7 ehizabai
Leyendo la entradilla una duda que me surge: ¿El AVE transporta mercancias?
0
ElmaEscobar #8 ElmaEscobar
#7 no, esas van por las vías de convencional, los larga distancia, cercanías y los regionales
0
#3 Comorr
No me acuerdo quien era el ministro de RAJOY en transportes. Pero eres un hdp.
0
Asimismov #6 Asimismov
#3 pero, pero si se iban a independizar igual ¿para qué repararles las vías y trenes?
0

