edición general
2 meneos
79 clics

Madrid, Barcelona y Burgos bajo la nieve en Navidad

Descubre cuándo algunas ciudades españolas vivieron su última Navidad blanca y qué posibilidades hay de volver a ver nieve estas fiestas.

| etiquetas: nieve , navidad
1 1 4 K -4 actualidad
11 comentarios
1 1 4 K -4 actualidad
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#9 es el tiempo, jajaja, preguntale a chatgpt si eso bro, a mi no me vas a trollear xD xD
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Poca broma el acumulado de lluvias para los próximos 15 días en Catalunya hasta 600 litros (todavía es poco confiable pero wow)  media
0 K 20
plutanasio #2 plutanasio
#1 qué tiene que ver ese comentario con el envío?
3 K 43
#3 Sammy_Jankis
#2 Da gracias a que no haya aparecido algún comentario sobre Ayuso.
3 K 38
Kasterot #6 Kasterot
#3 ya estás tú mentandola
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#2 el tiempo ?
0 K 20
plutanasio #9 plutanasio
#8 y qué tiene que ver la nieve con una gota fría? Porque yo soy de la montaña y de nieve sé un poco pero de la gota fría hasta que no me vine a alicante no tenía ni idea. Pero ahora que conozco los dos pues no tiene nada que ver
0 K 16
Torrezzno #4 Torrezzno
Lo nunca visto
0 K 19
ronko #7 ronko
En Madrid yo diría que no nieva desde Filomena.
1 K 17
#5 ManTK
Burgos, es mas de hielo. Hace frion hasta en verano.
0 K 9
plutanasio #10 plutanasio
#5 yo he visto más cencellada en pucela que en burgos
0 K 16

menéame