·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7120
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5696
clics
Menéame cumple 20 años
3226
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3949
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2430
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
369
Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
374
Reyerta en el clan Ribera
498
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
637
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
339
Silencio de la UCO tras el crítico informe de la Fiscalía por su investigación en el 'caso Montoro'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
54
clics
Prisión sin fianza para la madre y la pareja del niño asesinado en Garrucha
La mujer se ha acogido a su derecho a no declarar. Su pareja fue igualmente detenida tras encontrarse el cadáver con signos de violencia física y sexual
|
etiquetas
:
sucesos
,
madre
,
asesinato
13
0
3
K
110
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
0
3
K
110
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
*
#0
O dejas la entradilla original, o la van a tirar por microblogging, que lo es.
Veo que ya has editado. Mejor así.
5
K
75
#3
raistlinM
#1
#2
, arreglado, gracias
3
K
44
#4
Cyberbob
Pobre crío, en la noticia hablan de “signos de violencia habitual”. Maldita sea, que asco de gentuza.
3
K
50
#1
Meneacer
Las opiniones en comentarios, por favor.
1
K
20
#5
nemeame
Lo que no me entra en la cabeza, si una madre no quiere a su hijo y lo maltrata, por qué no lo deja con su padre, con los abuelos o en el peor de los casos en adopción?
0
K
5
#6
tobruk1234
*
#5
Porque es una hija de puta. Eso responde a tu pregunta.
Y que la guarda y custodia del menor supone dinero en modo de pension de alimentos por parte del padre y de paso darle por culo al padre en el regimen de visitas, fines de semanas y vacaciones. Basicamente lo que te respondia en la primera linea es una HGP.
1
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Veo que ya has editado. Mejor así.
Y que la guarda y custodia del menor supone dinero en modo de pension de alimentos por parte del padre y de paso darle por culo al padre en el regimen de visitas, fines de semanas y vacaciones. Basicamente lo que te respondia en la primera linea es una HGP.