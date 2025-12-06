edición general
Prisión sin fianza para la madre y la pareja del niño asesinado en Garrucha

La mujer se ha acogido a su derecho a no declarar. Su pareja fue igualmente detenida tras encontrarse el cadáver con signos de violencia física y sexual

Pobre crío, en la noticia hablan de “signos de violencia habitual”. Maldita sea, que asco de gentuza.
3 K 50
Lo que no me entra en la cabeza, si una madre no quiere a su hijo y lo maltrata, por qué no lo deja con su padre, con los abuelos o en el peor de los casos en adopción? ?(
#5 Porque es una hija de puta. Eso responde a tu pregunta.
Y que la guarda y custodia del menor supone dinero en modo de pension de alimentos por parte del padre y de paso darle por culo al padre en el regimen de visitas, fines de semanas y vacaciones. Basicamente lo que te respondia en la primera linea es una HGP.
