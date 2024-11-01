edición general
Una macrourbanización amenaza el paraíso natural de Cabo de Gata: "Es un delito ambiental"

Una macrourbanización amenaza el paraíso natural de Cabo de Gata: "Es un delito ambiental"

El macroproyecto de una urbanización en Cabo de Gata vuelve a amenazar el parque natural. Con las ruinas todavía presentes del hotel El Algarrobico –cuya demolición se encuentra ahora en manos de la Justicia europea–, los vecinos denuncian la construcción de 323 viviendas en el enclave. La Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar advierte de riesgos asociados al consumo de agua, la alteración del suelo y la transformación del paisaje. Las primeras consecuencias ya han tenido lugar: PACMA ha documentado la destrucción de dos

wata #1 wata
¿Está gentuza no se cansa de intentar joder la vida?
