Macron rechaza la estrategia de ceder ante los actos de presión estadounidenses: "No da resultados"

Macron rechaza la estrategia de ceder ante los actos de presión estadounidenses: "No da resultados"

El presidente francés insta a la UE a prepararse para tensiones crecientes con Washington y usar el “momento Groenlandia” como catalizador de reformas económicas y mayor poder estratégico.

wata #1 wata
Ahora se da cuenta que ante un acosador no vale el diálogo?
ipanies #2 ipanies
Y mandarle mensajes de sumisión y vasallaje vergonzantes no hace que te respeten ni un poquito?!?!?! Quién lo iba a imaginar ehhh Macron????
makinavaja #3 makinavaja *
Pues Trump está muy callado con Groenlandia desde que algun país empezó a vender sus bonos USA como represalia.... Igual ese es el camino... :-D :-D :-D
nopolar #4 nopolar
Ceder ante un matón solo sirve para tener que ceder luego más aún.
Solinvictus #5 Solinvictus
Francia, España, Italia se asoma, solo falta Alemania pero estos todavía están con el síndrome de Estocolmo.
