Macron: "Estamos en confrontación con Rusia" [ENG]

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el miércoles que Europa se encuentra «en confrontación» con Rusia, a la que acusó de participar «agresivamente» en una guerra híbrida, que incluye interferencia electoral, ciberataques, provocaciones en el espacio aéreo y amenazas de ataques nucleares. Macron también se pronunció sobre la investigación del petrolero Boracay cerca de Saint-Nazaire, en el oeste de Francia, y afirmó que la tripulación cometió «faltas muy graves». Se sospecha que el buque sirvió como plataforma de lanzamiento para drones