Macron da 48 horas a Lecornu para que negocie con el resto de partidos en busca de un acuerdo que evite las elecciones

El primer ministro francés, que ha aceptado la petición, ha presentado su dimisión este lunes tan solo unas horas después de oficializar el equipo de su gobierno

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Macron ha intentado formar gobierno sólido con la extrema derecha, con la derecha y con el centro, ya solo le queda convocar elecciones.
themarquesito #3 themarquesito
#1 Porque formar uno con el centroizquierda o la izquierda ni se lo plantea.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Por supuesto, nadie con dos dedos de frente esperaría que un gobernante "ni de izquierdas ni de derechas" pacte con la izquierda.
RoterHahn #6 RoterHahn
Le falta la izquierda. :troll:
Perdon, ha sido un despiste. xD
Milmariposas #2 Milmariposas
Macron intentando arañar el tiempo que no tiene, y todo para no levantar el culo del Elíseo y largarse para que entre la VIª república. Ya está tardando. Le auguro unos próximos meses jodíos.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
La agonía de Macron, buen titulo para un folletín de Netflix.
