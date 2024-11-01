·
16
meneos
15
clics
Macron aumentará el arsenal nuclear y amenaza con utilizarlo para proteger a Francia
Macron aumentará el arsenal nuclear y amenaza con utilizarlo para proteger a Francia
|
etiquetas
:
macron
,
francia
,
armas
,
nuclear
13
3
0
K
178
actualidad
16 comentarios
13
3
0
K
178
actualidad
#1
Tkachenko
El que faltaba pal duro
3
K
60
#6
MiguelDeUnamano
#1
El Napoleón de Hacendado, la madre que lo parió.
5
K
84
#7
tul
#6
el empleado de los rothschild, como epstein.
2
K
46
#12
DocendoDiscimus
*
#1
Mi respeto por Macrón (que le tenía cierto respeto, la verdad), ha venido cayendo desde poco después del comienzo de la Guerra de Ucrania. Ahí, en las primeras horas, intentó la vía diplomática (o aparentó intentarla), y pensé: "es un derehuzo, pero parece sensato". No, no lo es... Es un lameojetes como todos, incluso a Trump. Me da que UK, Francia y USA están en el mismo momento histórico, quizá UK y Francia un paso por delante de USA, pero en pleno declive los tres.
2
K
30
#3
Leclercia_adecarboxylata
Osea, que Francia tiene armas de destrucción masiva.
3
K
50
#4
SeuMadruga
Pues que vaya mandando alguna de esas cabezas rumbo Mar-a-Lago, entonces.
3
K
48
#2
cenutrios_unidos
Vamos que se van a rendir antes. Como siempre.
2
K
43
#5
luckyy
EL PUNTO IMBÉCILDE MACRÓN EMPEÑADO EN METYERNOS EN UNA GUERRA SI O SI.Y LOS FRANCESAS QUE OPINAN DE ELLO?
1
K
20
#14
Aitr
#5
Si vieras la prensa...es vomitiva.
Siempre he pensado que lo de meterse en una guerra para unir al populacho era una tontería como una catedral, tenía en más estima a la población en general. Hasta que hoy me he llevado dos tazas de realidad viendo como varios de los franceses con los que he hablado veían evidente que esta falta de libertad democracia y demás no se podía permitir.
Cuando les he dicho si estaban dispuestos a que cayera un petardazo en Francia se les ha pasado un poco. Cuando…
0
K
7
#15
Kantinero
Macron esta en horas bajas, busca popularidad
0
K
12
#10
manbobi
El naranjito faldero.
0
K
12
#16
wachington
Veo muchas críticas a Macron aquí, pero lo que es cierto es que desde que Corea del Norte demostró que tenía armamento nuclear la han dejado tranquila.
Por desgracia esto es así ahora y siempre:
Si vis pacem, para bellum
0
K
11
#11
YSiguesLeyendo
el enano acomplejado éste está deseando pasar a la historia... comparte con Trump que comparte sus horas más bajas en cuanto a datos de apoyo popular en su país... asco de acomplejados con poder!
0
K
11
#9
Dargp
El irrelevante que no quiere ser irrelevante
0
K
10
#8
pirat
mierdín
0
K
9
#13
Poligrafo
*
Macron, coge el fusil y ves tú delante, los demas te seguiremos....
0
K
6
