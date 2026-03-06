Macron asegura que Francia "no se implicará" en la guerra de Oriente Próximo

El jefe de Estado confirmó que el papel de las fuerzas francesas en Oriente Próximo es puramente defensivo, destinado únicamente a proteger a los ciudadanos franceses y a los aliados de París, así como a "intentar asegurar el tráfico marítimo".
Que sí, que no, que sí, que no, que sí...
"intentar asegurar el tráfico marítimo"
Es implicarse, ¿o lo va a hacer con golosinas?
Que estando el Gerald Ford en el mediterraneo oriental alguien piense que la mejor situación de los KC-135 para reabastecimiento no es la base Aviano más.