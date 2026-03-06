edición general
Macron asegura que Francia "no se implicará" en la guerra de Oriente Próximo

El jefe de Estado confirmó que el papel de las fuerzas francesas en Oriente Próximo es puramente defensivo, destinado únicamente a proteger a los ciudadanos franceses y a los aliados de París, así como a "intentar asegurar el tráfico marítimo".

#3 Celsar
¡Coño! Cómo el perro pero un par de días después para que Trump no le muerda.
MIrahigos #6 MIrahigos
#3 Trump no muerde, picotea
#12 Celsar *
#6 lo que hace es ladrar pero con lo del perro antes me quedaba rara la frase y lo he cambiado por morder que lo hacen otros bichos también.:-D :-D
sotillo #7 sotillo
#3 El efecto Sánchez que está cambiando Europa, pobre Ayuso de esta no sale
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Sigue deshojando la margarita.

Que sí, que no, que sí, que no, que sí...
sotillo #9 sotillo
#5 Ni margarita ni hostias, que ahora está detrás de Sánchez
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Bueno pues ya se ha rendido. Los franceses nunca defraudan. :professor:
#1 guillersk
silvano.jorge #8 silvano.jorge
Pues entiendo que esto
"intentar asegurar el tráfico marítimo"
Es implicarse, ¿o lo va a hacer con golosinas?
#10 elBerzas *
Vamos, ellos y nosotros a defender Israel y las bases americanas, francesas y de UK en la zona y las instalaciones petrolíferas de los países del golfo. Lo del ataque a la UE, afirmando ya 100 veces tanto el gobierno británico, su ministerio de defensa que el dron que atacó su base chipriota no salió de Irán, pero sin querer decir de donde ha salido y todos tragando es para nota.

Que estando el Gerald Ford en el mediterraneo oriental alguien piense que la mejor situación de los KC-135 para reabastecimiento no es la base Aviano más.  media
#11 elBerzas
#10 Se me olvidaba quien es probablemente el responsable del ataque a la base... recordad el USS Liberty. Cui bono?
Pepa56 #4 Pepa56
Cuanta envidia!!!!
