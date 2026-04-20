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Machado espera "unas elecciones impecables" para España

En su intervención, sí ha considerado que cree que sus «afectos y preferencias están clarísimas a todos en esta sala y en este país». Y aunque ha señalado que ha prometido no involucrarse en la política interior de España, sí ha lamentado que «la política española intentó en alguna otra ciudad de este país involucrarse» con la venezolana. «No sé si fue intencional o no, pero providencial desde luego que sí», ha apuntado.

| etiquetas: corina , machado , elecciones , impecables , españa
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5 comentarios
2 0 1 K 21 actualidad
#1 Hynkel
Todas las que hemos tenido desde el 77 han sido limpias, petarda.
3 K 51
ostiayajoder #2 ostiayajoder
#1 es de derechas: cada acusacion es una confesion.

Van a intentar q no sean limpias o q no vuelvan a serlo.
6 K 89
karaskos #3 karaskos
Y como demogorgons que son, hacen y repiten al unísono una y otra vez las mismas mierdas ultras de sus amos.

Que puto asco absoluto que da esta puerca :roll:
2 K 29
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Joer, en breve empezarán a pedir las actas antes de las elecciones, empiezan rápido esta vez :troll:
0 K 16
#4 luckyy
Una HDP envenenando como ha hecho en Venezuela
0 K 12

menéame