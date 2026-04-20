Machado espera "unas elecciones impecables" para España

En su intervención, sí ha considerado que cree que sus «afectos y preferencias están clarísimas a todos en esta sala y en este país». Y aunque ha señalado que ha prometido no involucrarse en la política interior de España, sí ha lamentado que «la política española intentó en alguna otra ciudad de este país involucrarse» con la venezolana. «No sé si fue intencional o no, pero providencial desde luego que sí», ha apuntado.