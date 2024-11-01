Macetero Colgante de Macramé DIY

El macramé es un tipo de artesanía donde podemos plasmar toda nuestra creatividad. Hay muchos nudos posibles que permiten realizar desde un diseño sencillo, a uno con muchísimo color y textura. En este artículo de hoy Marta de nos enseña tres nudos diferentes con los que hacer los maceteros de macramé: nudo plano, nudo mágico y nudo en espiral. Estos son fundamentales y con ellos podrás empezar a crear otras piezas y evolucionar la técnica.