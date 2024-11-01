edición general
Macetero Colgante de Macramé DIY

El macramé es un tipo de artesanía donde podemos plasmar toda nuestra creatividad. Hay muchos nudos posibles que permiten realizar desde un diseño sencillo, a uno con muchísimo color y textura. En este artículo de hoy Marta de nos enseña tres nudos diferentes con los que hacer los maceteros de macramé: nudo plano, nudo mágico y nudo en espiral. Estos son fundamentales y con ellos podrás empezar a crear otras piezas y evolucionar la técnica.

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Va con videos...
Con esos tres nudos llegas al fin del mundo!

Todo esto para, por qué comprarlo si puedo hacerlo?
